山形県内でも9人が亡くなった「新潟地震」から16日で62年です。当時、学校敷地内の建物で3人の子どもが犠牲となった鶴岡市の小学校で16日、避難訓練と追悼式が行われました。鶴岡市立京田小学校で16日、全校児童が参加しての避難訓練が行われました。校舎内で地震が発生したことを想定し、児童たちは速やかに教室から体育館に避難しました。1964年の6月16日、新潟県沖を震源にマグニチュード7.5の地震が発生し、県内でも9人