トヨタ「シエンタ」より小さい「“7人乗り”ミニバン」日本の新車市場において、扱いやすい小さなボディに複数人が乗れる3列シートを組み合わせた「コンパクトミニバン」は、今やファミリー層を中心とした定番の選択肢となっています。しかし、このカテゴリーが市場で主流となるはるか以前の、今から20年以上も前に、現代の基準から見ても信じられないほど小さく機能的な3列シート車をトヨタが投入していました。【画像】超カ