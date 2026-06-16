グループリーグの山場となる次戦に向け、気を引き締め直している。日本代表DF長友佑都(FC東京)は北中米ワールドカップの初戦、オランダとの劇的ドローに「“いい戦い”で終わらせちゃだめ」とばっさり。「結局引き分け。勝ち点1だから」と現状の立ち位置を改めて説いた。オランダ戦は2度リードを許した中で、2度追いついてみせた。試合の流れが頻繁に変わる試合展開で、チームとしてどう立ち振る舞うか。長友は試合2日前に行っ