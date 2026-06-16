韓国最大のリゾート、済州島。美しい海と豊かな自然、そして温暖な気候で、年中人気が高く、外国人旅行お客も多い。日本からも直行便がある。その自然の恵みで、食材の豊富な済州島でぜひ食べたい現地グルメの1つが、「コギグクス」である。コギグクスは、日本語でコギが肉、グクスが麺なので、そのまま「肉素麺」。済州島を代表する郷土料理で知られる。済州名物、黒豚肉を煮込んでとっただし汁に、ゆでた素麺を入れる。そして、