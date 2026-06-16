韓国・済州島で味わう！ お手軽現地グルメ「コギグクス」とは
韓国最大のリゾート、済州島。美しい海と豊かな自然、そして温暖な気候で、年中人気が高く、外国人旅行お客も多い。日本からも直行便がある。
その自然の恵みで、食材の豊富な済州島でぜひ食べたい現地グルメの1つが、「コギグクス」である。
コギグクスは、日本語でコギが肉、グクスが麺なので、そのまま「肉素麺」。済州島を代表する郷土料理で知られる。
済州名物、黒豚肉を煮込んでとっただし汁に、ゆでた素麺を入れる。そして、ゆでた肉をたっぷり載せて味わう。素麺は日本よりもやや太い麵で、冷や麦にも似ている。
済州では、御祝い事で出される料理の1つ。豚をさばいた後、その残った骨や肉を大きな釜または鍋に入れ、じっくりと煮込んだだし汁に、素麺を入れて食べたことに由来する。
特に、肉のだし汁が濃厚。そして香ばしさもいちおし。辛くなくあっさりとしているので、お腹が空いていなくても食べやすい。海苔をのせて味を調整できる店もある。そして、辛いキムチと食べるとさらに絶妙に合う。
市場や食堂など、1杯1000円前後で食べられる。済州へ足を運んだ際、食べてみてはいかがだろうか。
（Written by AS）
その自然の恵みで、食材の豊富な済州島でぜひ食べたい現地グルメの1つが、「コギグクス」である。
コギグクスは、日本語でコギが肉、グクスが麺なので、そのまま「肉素麺」。済州島を代表する郷土料理で知られる。
済州名物、黒豚肉を煮込んでとっただし汁に、ゆでた素麺を入れる。そして、ゆでた肉をたっぷり載せて味わう。素麺は日本よりもやや太い麵で、冷や麦にも似ている。
特に、肉のだし汁が濃厚。そして香ばしさもいちおし。辛くなくあっさりとしているので、お腹が空いていなくても食べやすい。海苔をのせて味を調整できる店もある。そして、辛いキムチと食べるとさらに絶妙に合う。
市場や食堂など、1杯1000円前後で食べられる。済州へ足を運んだ際、食べてみてはいかがだろうか。
（Written by AS）