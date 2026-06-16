先月、さいたま地裁川越支部で男子トイレの一部が焼けた火事で、便器などに火をつけようとしたとして80歳の男が逮捕されました。現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されたのは、埼玉県毛呂山町の無職・野上岩夫容疑者（80）です。野上容疑者は先月25日、さいたま地裁川越支部の男子トイレで便器などに火をつけようとした疑いがもたれています。この火事で、紙などが入った段ボールや便器のふたなどの一部が焼けたほか、開廷中の裁判