攻撃面の各種成績が大幅に改善西武が好調である。5月6日から15日にかけて7連勝を記録し、17日の勝利で首位に浮上。その後も快進撃を続けている。要因としてはリーグ屈指の先発投手陣や野手陣の守備力の高さも挙げられるが、昨季からの変化という点で打力の向上は見逃せない。2024年はパ・リーグの歴代ワースト記録を更新するチーム打率.212に終わり、翌25年も各種打撃成績がリーグ最下位に沈んだ。ここ数年は得点力不足が明確