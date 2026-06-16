山崎まさよしによるデビュー30周年スペシャル企画の第2弾として、木村拓哉が「セロリ」をカバー。6月17日に配信リリースされる。

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本企画は、第1弾として1月にリリースしたDISH//による「One more time, One more chance」カバーと同様に「“山崎まさよしと親交のあるアーティスト”によるトリビュート楽曲が配信」と事前にアナウンスされていたもの。

木村拓哉がカバーする「セロリ」は、山崎まさよしが1996年に3rdシングルとして発表した一曲。今年はオリジナルリリースから30周年という節目の年でもあり、山崎サイドからの提案をきっかけに今回の企画が実現した。

今作は、原曲へのリスペクトを込めながらも、大人ならではの遊び心を纏ったアレンジで表現。さらに今作には山崎まさよし自身も参加し、コーラス、ハーモニカ、ラップで共演している。

＜山崎まさよし コメント＞

聴かせていただきました。カバーありがとうございます。最初のチャイムでノスタルジックに始まっていきなり泥臭いハーモニカとの融合が面白いと思いました。木村さんのフェイク歌い回しもかっこよくて大人も子供も楽しめるトラックになったと思いました。まさにセロリ2026バージョンですね。

（文＝リアルサウンド編集部）