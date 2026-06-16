アメリカ政府がAnthropicのClaude Mythos 5およびClaude Fable 5に対して提供停止命令を出した件について、命令を受け取ってから実行するまでの時間的猶予はわずか90分しかなかったことが明らかになっています。How a 90-minute White House deadline sparked Silicon Valley’s biggest AI fight - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/technology/2026/06/15/how-90-minute-white-house-deadline-sparked-silicon