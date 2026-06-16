TVアニメ『BLEACH』がついに最終章となる第5弾「千年⾎戦篇」に突入。スペシャルビジュアルが公開。さらに千年⾎戦篇の第1話を期間限定で公開、キャストインタビュー動画も順次公開される。『週刊少年ジャンプ』で連載され、シリーズ累計発⾏部数は1億3000万部を超えるなど、完結後も世界中で根強い⼈気を誇る剣戟バトルアクションコミック『BLEACH』。最終章「千年⾎戦篇」のTVアニメが2022年10