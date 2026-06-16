【BLEACH】千年⾎戦篇突⼊！ スペシャルビジュアル第5弾公開
TVアニメ『BLEACH』がついに最終章となる第5弾「千年⾎戦篇」に突入。スペシャルビジュアルが公開。さらに千年⾎戦篇の第1話を期間限定で公開、キャストインタビュー動画も順次公開される。
『週刊少年ジャンプ』で連載され、シリーズ累計発⾏部数は1億3000万部を超えるなど、完結後も世界中で根強い⼈気を誇る剣戟バトルアクションコミック『BLEACH』。最終章「千年⾎戦篇」のTVアニメが2022年10⽉より放送開始となり、2024年10⽉には第3クール「相剋譚」が放送され⼤熱狂となった。そして、2026年7⽉より、ついに最終クール「禍進譚」が放送開始となる。
そんなTVアニメ『BLEACH』の軌跡を振り返る特別企画「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」が、ついに最終章となる第5弾「千年⾎戦篇」に突⼊。「千年⾎戦篇」のスペシャルビジュアルが公開となり、「死神代⾏篇」「⼫魂界篇」「破⾯篇」「死神代⾏消失篇」「千年⾎戦篇」の ”THE STORIES VISUAL” がついに連なった。
原作・久保帯⼈先⽣が描いた歴代の⿊崎⼀護が連なるイラストを、アニメイラストとして新たに描き連ねるスペシャルビジュアルは、「死神代⾏篇」からはじまり、ついに最終章「千年⾎戦篇」が公開。全5篇が連なる圧巻のビジュアルを楽しんでほしい。
また、アニメ公式YouTubeチャンネルにて、6⽉20⽇（⼟）20：00より、「千年⾎戦篇」第1話〜第40話までの期間限定無料配信やキャストインタビュー動画などを順次展開。第1話「THE BLOOD WARFARE」については、先⾏して本⽇からアニメ公式YouTubeチャンネルにて期間限定無料配信中だ。
＞＞＞THE STORIES VISUALをチェック！（写真3点）
（C）久保帯⼈／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
『週刊少年ジャンプ』で連載され、シリーズ累計発⾏部数は1億3000万部を超えるなど、完結後も世界中で根強い⼈気を誇る剣戟バトルアクションコミック『BLEACH』。最終章「千年⾎戦篇」のTVアニメが2022年10⽉より放送開始となり、2024年10⽉には第3クール「相剋譚」が放送され⼤熱狂となった。そして、2026年7⽉より、ついに最終クール「禍進譚」が放送開始となる。
原作・久保帯⼈先⽣が描いた歴代の⿊崎⼀護が連なるイラストを、アニメイラストとして新たに描き連ねるスペシャルビジュアルは、「死神代⾏篇」からはじまり、ついに最終章「千年⾎戦篇」が公開。全5篇が連なる圧巻のビジュアルを楽しんでほしい。
また、アニメ公式YouTubeチャンネルにて、6⽉20⽇（⼟）20：00より、「千年⾎戦篇」第1話〜第40話までの期間限定無料配信やキャストインタビュー動画などを順次展開。第1話「THE BLOOD WARFARE」については、先⾏して本⽇からアニメ公式YouTubeチャンネルにて期間限定無料配信中だ。
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（C）久保帯⼈／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
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