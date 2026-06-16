アルヒラルに所属するウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスのW杯仕様のニューヘアスタイルが話題となっている。英『ザ・サン』が伝えた。現地時間15日にサウジアラビアとの北中米W杯初戦を迎えたウルグアイ。前半41分にサウジアラビアに先制点を献上する苦しい展開も、後半35分にMFマキシミリアノ・アラウホの得点で追い付く。その後も攻勢をかけたが、勝ち越しゴールは生まれずに初戦1-1のドローとなった。この試合に先発