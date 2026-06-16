「どうした?」「頭に何がついてる?」ウルグアイ代表FWヌニェスがニューヘアスタイルでW杯初戦に登場
アルヒラルに所属するウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスのW杯仕様のニューヘアスタイルが話題となっている。英『ザ・サン』が伝えた。
現地時間15日にサウジアラビアとの北中米W杯初戦を迎えたウルグアイ。前半41分にサウジアラビアに先制点を献上する苦しい展開も、後半35分にMFマキシミリアノ・アラウホの得点で追い付く。その後も攻勢をかけたが、勝ち越しゴールは生まれずに初戦1-1のドローとなった。
この試合に先発出場したヌニェスはニューヘアスタイルで登場。艶やかな長髪で知られるストライカーの髪型は、きつく編み込まれたコーンロウになっていた。
この姿にファンはSNS上で「かっこよ」「頭に一体何がついているんだ?」「マジックで描いたみたい」「髪型どうした?」「いつから…」「丸刈りの方が好き」などとと反応した。
なお、先発したヌニェスだったが、1点ビハインドで迎えた後半開始からベンチへと下がっている。
現地時間15日にサウジアラビアとの北中米W杯初戦を迎えたウルグアイ。前半41分にサウジアラビアに先制点を献上する苦しい展開も、後半35分にMFマキシミリアノ・アラウホの得点で追い付く。その後も攻勢をかけたが、勝ち越しゴールは生まれずに初戦1-1のドローとなった。
この姿にファンはSNS上で「かっこよ」「頭に一体何がついているんだ?」「マジックで描いたみたい」「髪型どうした?」「いつから…」「丸刈りの方が好き」などとと反応した。
なお、先発したヌニェスだったが、1点ビハインドで迎えた後半開始からベンチへと下がっている。
W杯仕様のニューヘアスタイルで登場したFWダルウィン・ヌニェス