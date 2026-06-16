伝統を受け継いだグランツーリスモアストン マーティンが史上初のSUVを、『DBX』のネーミングを掲げて発表したのは2019年だった。個人的にはこの時、アストン マーティンまでもがSUV市場へと参入したことに対して、少なからず違和感を抱いたのは事実だ。【画像】世界最強の内燃エンジンSUVスペック！アストン マーティン『DBX S』全61枚しかし、実際にドライブした瞬間、その考えには大きな変化が生まれた。DBXはSUVのスタイルを