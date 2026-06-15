ラッパー・Rin音、ラッパー・Akusa、ラッパー/シンガーソングライター・クボタカイの3人が、7月8日に新作EP「HATAKE」をリリースすることを発表した。2025年に開催された＜戦極MCBATTLE 第39章 YOKOHAMA -TEAM OF 3on3-＞にて、“渋谷音楽製作所”として共演し、「SHIBUYA MUSIC LABO」をリリースした3人が今作では再び集結する。EP「HATAKE」には、6月3日にリリースされた3人による楽曲「マチウケ」、「サニーレタス」ほか、Rin音