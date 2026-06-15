Rin音、Akusa、クボタカイが再集結。新作EP「HATAKE」リリース＆スリーマンライブ決定
ラッパー・Rin音、ラッパー・Akusa、ラッパー/シンガーソングライター・クボタカイの3人が、7月8日に新作EP「HATAKE」をリリースすることを発表した。
2025年に開催された＜戦極MCBATTLE 第39章 YOKOHAMA -TEAM OF 3on3-＞にて、“渋谷音楽製作所”として共演し、「SHIBUYA MUSIC LABO」をリリースした3人が今作では再び集結する。EP「HATAKE」には、6月3日にリリースされた3人による楽曲「マチウケ」、「サニーレタス」ほか、Rin音とクボタカイによる「三軒目の本音」そして、Rin音とAkusaによる「トトノウ」の4曲が収録される。
6月24日には、収録曲「トトノウ」がEPリリースに先駆け先行配信される。楽曲配信を前にTikTok、instagramで一部音源が先行配信されているのでチェックしていただきたい。
なお、Rin音、Akusa、クボタカイは、7月31日に東京SPREAD、8月1日に大阪BAR TONE8.0でスリーマンライブを開催する。
■Rin音,Akusa,クボタカイ EP「HATAKE」
2026年7月8日リリース
https://rak.lnk.to/hatakePR
■Rin音,Akusa,クボタカイ Digital Single「マチウケ」
配信中
https://RAK.lnk.to/machiukePR
■＜Rin音,Akusa,クボタカイ THREEMAN LIVE＞
＜東京公演＞
2026年7月31日（金）
開場18:30/開演19:00
会場：SPREAD
＜大阪公演＞
2026年8月1日（土）
開場17:00/開演17:30
会場：TONE8.0+ BASEMENT GALLERY