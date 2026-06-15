服はたくさんあるのに、「着たい服がない」と悩んでいませんか？整理収納アドバイザーで2児の母・あさこさんも、かつては毎朝の服選びに迷っていたそう。そこで夏服を3着まで減らしたところ、驚くほど気持ちがラクに。「3着だけ」で暮らして気づいたことを教えてもらいました。平日は「ワンピース」。“これを着ればOK”で、忙しい朝がラクに平日は、ほとんど同じワンピースで過ごしています。着たあとはその日のうちに洗濯・乾