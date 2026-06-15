家具を大きく減らさなくても、置き方を工夫するだけで部屋は広く見せられます。ここでは「リビングを広く見せるコツ」をご紹介。2児の母で整理収納アドバイザー1級のYUKAさん（40代）が、部屋づくり相談を受けたお客様（3LDK・4人家族）の片付け事例をもとにお届けします。狭く見える原因は「家具の量」だけではないインテリアの置き方についてご相談くださったのは、3LDK68平米・4人家族のお客様。【AFTER写真】お客様宅のリビン