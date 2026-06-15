大阪府松原市の貴金属の加工工場で爆発があり、男性従業員3人が病院へ運ばれました。 15日午後1時半ごろ、松原市高見の里3丁目の貴金属加工工場で「精製している製品が爆発した。従業員が倒れている」と従業員から消防に通報がありました。 警察や消防によりますと、30代から50代の男性従業員3人がやけどなどをして病院へ運ばれましたが、3人とも意識はあり命に別状はないということです。 当時、3人は同じ部屋で作