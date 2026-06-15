東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県亘理町にて、東北の復興と未来への願いを込めて行なわれている花火イベント＜東北未来芸術花火＞が今年2026年に5度目の開催を迎える。今年の開催は、桑田佳祐の楽曲のみで花火を打ち上げる＜東北未来芸術花火2026〜明日へのマーチ 桑田佳祐SP〜＞として9月13日（日）に実施されることが発表された。会場となるのは宮城県・亘理町荒浜の鳥の海公園特設会場。＜東北未来芸術花火2026＞は、昨