ファンの声を素早く反映するために。データ活用の知見を組織全体へ近年のプロ野球ビジネスの現場では、ファンサービスのアップデート、観戦満足度の向上を目指し、デジタルトランスフォーメーション（DX）が進められている。今回話を聞いたのは、株式会社西武ライオンズの事業部・事業企画グループマネジャーの岩根良輔さん。入社初年度からシステム開発に従事してきた岩根さんに、同社におけるDX推進の取り組みなどを語ってもら