スガキコシステムズ（名古屋市中区）が展開する「スガキヤ」の公式「X」アカウントが6月15日、更新。今秋、20年ぶりに関東に新店をオープンすることを伝えました。【画像】こ、この風景は…「スガキヤ」関東オープンのお知らせイラストを見る「スガキヤ」関東オープンの知らせに歓喜の声公式アカウントは、「関東の皆さま！お待たせしました。皆さまからたくさんのご要望をいただき今秋スガキヤは20年ぶりに関東にオープンし