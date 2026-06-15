スガキコシステムズ（名古屋市中区）が展開する「スガキヤ」の公式「X」アカウントが6月15日、更新。今秋、20年ぶりに関東に新店をオープンすることを伝えました。

【画像】こ、この風景は… 「スガキヤ」関東オープンのお知らせイラストを見る

「スガキヤ」関東オープンの知らせに歓喜の声

公式アカウントは、「関東の皆さま！お待たせしました。皆さまからたくさんのご要望をいただき今秋スガキヤは20年ぶりに関東にオープンします」とコメントし、新幹線、横浜・みなとみらい地区をイメージさせるイラストとともに「名古屋のソウルフード スガキヤ 今秋関東へ coming soon…」と書かれた画像を投稿しました。

投稿は、記事執筆時点で約400万回表示され、3万8000件以上の「いいね」を集める獲得する大反響に。これを受け、X上では「スガキヤ」がトレンドワードに浮上しました。

ユーザーからは、「ついに来た！朗報だ！」「やったー！」「スガキヤ食べたい、もう食べたい」「やっとやっと！待ってました！」「うれしすぎて仕事になりません」と喜ぶ声が相次いでいます。

また、「子どもの頃、埼玉県川口市のスーパーで食べていました」「小学生の頃、三ツ境の忠実屋（今はイオン）にあったのでよく行ってました」「向ヶ丘遊園のダイエーの地下で食べた子ども時代を思い出します」「子どもの頃、日能研のテスト帰りに金沢文庫のユニーで肉入りラーメンを食べる時間が至福だった」と、関東に店舗があった幼少期を懐かしむコメントも寄せられています。