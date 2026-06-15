6月14日、タレントのボビー・オロゴン容疑者が、知人女性に性的暴行を加えた不同意性交の疑いで逮捕されたことが報じられた。突然の逮捕は衝撃を与えたが、ボビーが出演していたバラエティ番組への影響が注視されている。報道によれば、逮捕容疑は、4月21日に千葉県内の住宅で女性に性的暴行を加えた疑いだとされている。「女性がボビー容疑者に呼び出されて民家に入ったところ、体を触られるなどの被害に遭ったと伝えられまし