NTTドコモは15日、「d払い」を活用して地域の購買・周遊促進を支援する「d払いショップスタンプ」の提供を6月26日に開始すると発表した。取り組みの第一弾として「珠洲市復興応援♪d払いでGO TO SUZU」キャンペーンを開催する。 「d払いショップスタンプ」は、自治体や事業者がスタンプ付与条件を設定し、対象とするエリア・店舗や金額での「d払い」の利用に応じて、デジタルスタンプを付与できる仕組み。 ユ