NTTドコモは15日、「d払い」を活用して地域の購買・周遊促進を支援する「d払いショップスタンプ」の提供を6月26日に開始すると発表した。取り組みの第一弾として「珠洲市復興応援♪d払いでGO TO SUZU」キャンペーンを開催する。

「d払いショップスタンプ」は、自治体や事業者がスタンプ付与条件を設定し、対象とするエリア・店舗や金額での「d払い」の利用に応じて、デジタルスタンプを付与できる仕組み。

ユーザーはスタンプを一定数ためると宝箱を獲得できる。宝箱を開封すると、キャンペーン内容に応じて、抽選で当選したポイント数に応じたdポイントが進呈される。また、条件を達成したユーザー全員にdポイントが進呈される。付与されるdポイントは期間・用途限定。

「d払いショップスタンプ」は既存の「d払いスタンプ」とは異なり、自治体や事業者が個別のキャンペーンごとにエリアや対象店舗を限定して設計できる。ユーザーは「d払いショップスタンプ」と「d払いスタンプ」を同時に利用できる。

珠洲市復興応援♪d払いでGO TO SUZU

「d払いショップスタンプ」を活用した取り組みの第一弾として、「珠洲市復興応援♪d払いでGO TO SUZU」キャンペーンを開催する。石川県珠洲市と連携して実施する、能登半島地震や奥能登豪雨からの復興支援を目的とした施策だ。期間は6月26日～8月31日。

珠洲市内の対象加盟店で「d払い」を利用すると、1回500円以上の支払いごとに「d払い」アプリのスタンプカードにスタンプが1つたまる。スタンプが3つたまると宝箱を1つ獲得でき、宝箱を開封すると300ポイントのdポイント（期間・用途限定）が進呈される。このキャンペーンのスタンプカードは3枚まで発行される。

なお、ドコモは2025年11月、珠洲市と「創造的復興に向けた『デジタルが生み出す“つながる社会”の実現』に向けた連携協定」を締結し、珠洲市が目指す創造的復興に取り組んできた。