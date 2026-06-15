森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦している。スコアレスで迎えた50分、ライアン・フラーフェンベルフのクロスに反応したフィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを流し込まれ、先制点を献上した。 この失点シーンで、ファン・ダイクをマークしていた渡辺剛が、背中を押されているようにも見える。試合を生中継するNHKで解