MFロメウは契約満了でサウサンプトン退団イングランド・サウサンプトンに所属するMFオリオール・ロメウは、今夏に契約満了でチームを退団し、日本でプレーする可能性が非常に高まっている。スペイン紙「SPORT」が報じた。同メディアは「オリオール・ロメウ：サウサンプトンへの別れ、そして日本へ」と見出しを打ち、元バルセロナのベテランMFがキャリアの終盤を日本で過ごす決断を下したと伝えている。ロメウは2015年から2022