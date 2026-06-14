日本バレーボール協会（JVA）は14日（日）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の日本代表メンバーの変更を発表した。 2026年最初の国際大会となるVNL2026に臨んでいる日本代表。予選ラウンド第1週の中国ラウンドではここまで開幕3連勝。14日の21時から中国ラウンド最終戦となるスロベニア代表戦に臨む。 3連戦となる日本はリザーブ登録だったアウトサイドヒッターの大塚達宣