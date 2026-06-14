●初の著書『津田日記』を上梓! 刊行記者発表会を終えた感想は? お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が上梓した初の著書『津田日記』(1,760円 新潮社)を読んだ感想は「びっくりした」だ。楽しい、うれしい、しんどい、嫌い、悲しい、眠たい、おいしい、おいしくない……津田の心が良くも悪くも動いた出来事が、時に津田本人や事務所NGの箇所が黒塗りされながらもそのまま記され、出版物としての日記というよりも、本当に人様の日記を