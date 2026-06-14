琵琶湖マリオットホテルは、「Pick ＆ Enjoy Lunch」を6月1日から8月31日まで提供する。メイン料理は「太刀魚の比叡ゆば巻き 柚子風味の野菜あんかけ」、「鰻丼の蒸籠蒸し」、「近江鶏ムネ肉の衣揚げ黒酢和え」、「豚肩ロース肉のグリルブロシェット」、「近江牛ハンバーグ」（プラス500円）、「アンガス牛ガーリックライス」（プラス1,200円）から選べる。ブッフェには近江鶏や旬のカツオ、ローストビーフなど地元食材や旬の素材