6月5日、沖縄・りゅうぎん総合研究所と沖縄セルラー電話が、テーマパークのジャングリア沖縄（沖縄県今帰仁村）の経済効果を発表。宿泊業や小売業などの売り上げが伸びたことで、昨年7月の開業から半年間で322億円だったという試算を出した。

【写真】「破産寸前」酷評インフルエンサーによるジャングリア沖縄の“禁じ手”PR

開業前は経済効果約6582億500万円という試算も

事業費約700億円を投じ、開発面積 60 ヘクタールのゴルフ場跡地に開業した同施設。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンをV字回復させたカリスママーケター・森岡毅氏の「株式会社 刀」が主導することもあり、開業前から大きな注目が集まっていたものの開業後は「思っていたのと違う」「がっかりテーマパーク」という声が殺到。

YouTubeやTikTokでは実際に訪問したインフルエンサーたちの辛口動画も多く投稿され、最近はそれを逆手に取った「破産寸前」などネガティブワードを大々的に打ち出す自虐プロモーションも話題になっている。

今回の経済効果の発表を受けてネット上では、

《ボロクソ言われていたけど、ちゃんと経済効果あるから成功じゃね？》

一方で開業前に関西大学が出した試算によると、建設効果を含めるとジャングリア沖縄の経済効果は初年度だけで約6582億500万円と発表していただけに、

《当初の予定より悪くないかな？》

《ジャングリラがなくてもその人たちは沖縄観光きていたりするので計上するのはおかしい。「純粋にジャングリラの為に沖縄に観光しにきた観光客数」で計算して欲しい》

という声も。ジャングリア沖縄のある今帰仁村（施設は名護市までまたがっている）には、世界文化遺跡の一部に指定されている今帰仁城址やエメラルドグリーンの海に囲まれ、ドライブコースとしても人気の古宇利島など人気観光スポットも存在する。

そこでジャングリア沖縄の経済効果について、一般社団法人今帰仁村観光協会に話を聞いた。

「ジャングリア開業の影響に関しては弊会では図れない状況です。沖縄観光全体が好調である状況はご存じかと思いますが、今帰仁村ももれなくその好調の延長線上にあるように思います」（担当者、以下同）

りゅうぎん総合研究所と沖縄セルラー電話が発表したデータによると、開業前と開業後の半年で今帰仁村への来訪者は約36万人増えているというが、

「ジャングリアに関わる分析に関しては、視点を特定していない事もあり定量分析・定性分析ともに難しい状況です」

来訪者の増加が開業に伴うものかについては、断言できないとのことだった。

ネガティブな話題が続いているジャングリア沖縄だが、今回発表された経済効果が事実ならひとまず成功といったところか。