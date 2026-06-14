『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の放送と連動したスピンオフミニドラマシリーズ『補完捜査 ギャバンの非番』、本日6月14日（日）10時より、東映特撮ファンクラブ（TTFC）で会員見放題配信するのは、テレビシリーズ本編第18話「大切な人」のその後を補完する「極めよ！コスプレ道！」。さらに第19話〜第21話補完捜査のラインナップも公開。テレビシリーズ本編からは分からないカレル局長やアギの秘密が補完捜査で明らかにな