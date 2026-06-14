1974年ポルシェ911カレラ RS 3.0911カレラRS 2.7は、車両公認を得て競技用の911カレラ RSR 2.8へと進化する。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #171974年ポルシェ911カレラ RS 3.0編全1枚しかし、ライバルたちも戦闘力を高めており、1974年のレースで優位性を維持することは厳しかった。1974年ポルシェ911カレラ RS 3.0 ポルシェそこで新たなベースモデルとして、排気量を2993ccまで拡大した911カ