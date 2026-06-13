Jリーグは13日、2026-27シーズンの各クラブホーム開幕カードを発表した。開幕節のカードは同日のオールスターでサプライズ発表され、サポーターから大きな歓声が上がった。ハーフシーズンの百年構想リーグを経てシーズン移行後最初のシーズンとなる来季。J1第1節初日の8月7日には、MUFGスタジアム(国立競技場)で横浜F・マリノス対鹿島アントラーズが組まれた。Jリーグは「8月開幕となる新シーズンの幕開けを記念し、1993年の