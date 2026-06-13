“シーズン移行1年目”のJリーグホーム開幕カードが一挙発表!! オールスターでサプライズ発表、国立で横浜FM対鹿島
Jリーグは13日、2026-27シーズンの各クラブホーム開幕カードを発表した。開幕節のカードは同日のオールスターでサプライズ発表され、サポーターから大きな歓声が上がった。
ハーフシーズンの百年構想リーグを経てシーズン移行後最初のシーズンとなる来季。J1第1節初日の8月7日には、MUFGスタジアム(国立競技場)で横浜F・マリノス対鹿島アントラーズが組まれた。
Jリーグは「8月開幕となる新シーズンの幕開けを記念し、1993年のJリーグ開幕以来、唯一J1の舞台で戦い続けている横浜F・マリノスと鹿島アントラーズの対戦を8月8日(金)にMUFGスタジアム(MUFG国立)にて開催します。当該マッチにおいて、様々な施策や演出を行っていく予定です」と伝えている。
全試合の対戦カードは今月16日に、キックオフ日時やスタジアムなどの詳細は7月1日に発表を予定している。
▽J1
第1節
8月7日(金)
横浜FM vs 鹿島 [MUFG国立]
8月7日(金)or8日(土)or9日(日)
柏 vs 水戸
FC東京 vs 町田
東京V vs 川崎F
名古屋 vs 清水
G大阪 vs 浦和
C大阪 vs 岡山
広島 vs 千葉
福岡 vs 神戸
長崎 vs 京都
第2節
8月14日(金)or15日(土)or16日(日)
鹿島 vs 名古屋
水戸 vs G大阪
浦和 vs 広島
千葉 vs 町田
川崎F vs 京都
清水 vs 横浜FM
神戸 vs FC東京
岡山 vs 長崎
第3節
8月21日(金)or22日(土)or23日(日)
町田 vs 浦和
京都 vs 水戸
▽J2
第1節
8月8日(土)or9日(日)
札幌 vs 徳島
八戸 vs 富山
山形 vs 栃木C
いわき vs 今治
大宮 vs 新潟
磐田 vs 秋田
藤枝 vs 仙台
鳥栖 vs 甲府
大分 vs 湘南
宮崎 vs 横浜FC
第2節
8月15日(土)or16日(日)
仙台 vs 大分
秋田 vs 富山
栃木C vs 八戸
横浜FC vs 磐田
湘南 vs 山形
甲府 vs 宮崎
新潟 vs 札幌
徳島 vs 鳥栖
今治 vs 大宮
第3節
8月22日(土)or23日(日)
富山 vs 今治
▽J3
第1節
8月8日(土)or9日(日)
福島 vs 讃岐
栃木SC vs 金沢
相模原 vs 熊本
長野 vs 山口
滋賀 vs 岐阜
鳥取 vs FC大阪
愛媛 vs 奈良
高知 vs 松本
鹿児島 vs 群馬
琉球 vs 北九州
第2節
8月15日(土)or16日(日)
群馬 vs 相模原
松本 vs 滋賀
金沢 vs 福島
岐阜 vs 高知
FC大阪 vs 長野
奈良 vs 鹿児島
山口 vs 琉球
北九州 vs 讃岐
熊本 vs 栃木SC
第4節
8月29日(土)or30日(日)
讃岐 vs 鹿児島
ハーフシーズンの百年構想リーグを経てシーズン移行後最初のシーズンとなる来季。J1第1節初日の8月7日には、MUFGスタジアム(国立競技場)で横浜F・マリノス対鹿島アントラーズが組まれた。
Jリーグは「8月開幕となる新シーズンの幕開けを記念し、1993年のJリーグ開幕以来、唯一J1の舞台で戦い続けている横浜F・マリノスと鹿島アントラーズの対戦を8月8日(金)にMUFGスタジアム(MUFG国立)にて開催します。当該マッチにおいて、様々な施策や演出を行っていく予定です」と伝えている。
▽J1
第1節
8月7日(金)
横浜FM vs 鹿島 [MUFG国立]
8月7日(金)or8日(土)or9日(日)
柏 vs 水戸
FC東京 vs 町田
東京V vs 川崎F
名古屋 vs 清水
G大阪 vs 浦和
C大阪 vs 岡山
広島 vs 千葉
福岡 vs 神戸
長崎 vs 京都
第2節
8月14日(金)or15日(土)or16日(日)
鹿島 vs 名古屋
水戸 vs G大阪
浦和 vs 広島
千葉 vs 町田
川崎F vs 京都
清水 vs 横浜FM
神戸 vs FC東京
岡山 vs 長崎
第3節
8月21日(金)or22日(土)or23日(日)
町田 vs 浦和
京都 vs 水戸
▽J2
第1節
8月8日(土)or9日(日)
札幌 vs 徳島
八戸 vs 富山
山形 vs 栃木C
いわき vs 今治
大宮 vs 新潟
磐田 vs 秋田
藤枝 vs 仙台
鳥栖 vs 甲府
大分 vs 湘南
宮崎 vs 横浜FC
第2節
8月15日(土)or16日(日)
仙台 vs 大分
秋田 vs 富山
栃木C vs 八戸
横浜FC vs 磐田
湘南 vs 山形
甲府 vs 宮崎
新潟 vs 札幌
徳島 vs 鳥栖
今治 vs 大宮
第3節
8月22日(土)or23日(日)
富山 vs 今治
▽J3
第1節
8月8日(土)or9日(日)
福島 vs 讃岐
栃木SC vs 金沢
相模原 vs 熊本
長野 vs 山口
滋賀 vs 岐阜
鳥取 vs FC大阪
愛媛 vs 奈良
高知 vs 松本
鹿児島 vs 群馬
琉球 vs 北九州
第2節
8月15日(土)or16日(日)
群馬 vs 相模原
松本 vs 滋賀
金沢 vs 福島
岐阜 vs 高知
FC大阪 vs 長野
奈良 vs 鹿児島
山口 vs 琉球
北九州 vs 讃岐
熊本 vs 栃木SC
第4節
8月29日(土)or30日(日)
讃岐 vs 鹿児島