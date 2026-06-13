サッカー選手で日本代表の上田綺世（27）が6月10日、Instagramを更新。中村敬斗（25）と人気雑誌の表紙を飾ったことを報告した。 【画像】「必死にもがきながら…」人気俳優の双子の弟、イケメンプロサッカー選手が再起誓う「また違った毎日を過ごされているかと」「無理はしないでください」 公開されたのは、女性週刊誌『an・an』2499号スペシャルエディションの表紙を飾る上田と中村の姿。スーツを