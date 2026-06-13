13日午後、鳴門市の住宅で火事があり、この家に住む女性が病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。火事があったのは鳴門市撫養町小桑島の2階建ての住宅です。警察によりますと、13日午後1時40分ごろ近くの住民から「爆発した音が聞こえた。黒い煙が出ている」と110番通報がありました。消防が出て消火にあたり火は約2時間40分後に消し止められました。この火事で木造2階建ての住宅が全焼し、80代の女性が風呂場付近