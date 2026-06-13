6月12日、タレントの神田うのがInstagramを更新。アンバサダーを務めるフェムケアブランド「YURiiRO」のPR動画撮影風景を公開し、その妖艶ビジュアルに注目が集まっている。神田は投稿で《フェムケアもちゃんとされてらっしゃいますか?》と呼びかけながら、商品を紹介。公開された動画では、ベッドの上で薄いピンク色のルームウェアをまとい、商品を手にしながら撮影に臨む様子が映し出されていた。「動画では、スタッフに囲ま