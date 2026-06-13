世界にはユニークな競技がたくさんあるが、スイスから驚きの伝統を発見したのでご紹介。スイスで祭りや新年の前後に行われる伝統の鞭打ち、長さ4メートル弱の鞭を激しく振り回す「Geisslechlopfen」。古くはキリスト教以前の時代まで遡る伝統的な習慣で、激しく鞭を鳴らして悪魔を追い払う意味合いがある。特に中央スイスのシュヴィーツ州で長い伝統が続いており、毎年1月に熟練の鞭使いがテクニックを披露する競技会も行われてい