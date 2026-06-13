国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のPremiere Ceremonyが13日、東京・SGCホール有明で開催され、各部門の受賞者が発表された。【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）米津玄師の「IRIS OUT」が、最優秀J-POP楽曲賞に続き、Best Japanese Song in Asia、Best Japanese Song in Europe、Best Japanese Song in North America、Best Japanese Song