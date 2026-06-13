物価高が続くなか、車の維持費を少しでも抑えたいと考える家庭は多いでしょう。そんななかで提示された「タイヤ4本交換で30万円以上」という見積もりは、家計にとって大きな負担といえます。まだ使えそうなタイヤがあるのに、なぜ全部交換しなければならないのかと思うこともあるでしょう。 今回は、タイヤ交換費用の内訳や、部分交換によるリスク、費用を抑えるためのポイントについて解説します。 4本交換で「30