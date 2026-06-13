今年2回目のリアルオークション開催日本で唯一のコレクターズカーオークションを精力的に開催するのが、ビンゴ・グループの『BHオークション』だ。【画像】BHオークション東京出品予定、全60アイテムを紹介！そして日本を代表する名車『トヨタ2000GT』と伝説の『ポルシェ935K3/80』全136枚そんな彼らによる今年2回目のリアルオークション『BHオークション東京06.21 atシティ・サーキット東京ベイ』が、6月20〜21日に東京お台場で