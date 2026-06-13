ホルヒやDKWの超貴重車両も展示アウディ（Audi）の歴史を知るには、提携や買収が織りなす複雑な網の目をたどる必要がある。【画像】アウディの前身企業が手掛けた小型高級車【アウトウニオン1000 Sを詳しく見る】全13枚ドイツの実業家アウグスト・ホルヒ氏が1910年にアウディを設立したが、彼は1920年に同社を去った。その後、アウディは1932年、ホルヒ（Horch）、DKW、ヴァンダラー（Wanderer）と合併し、アウトウニオン（Auto-