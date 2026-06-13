『Octane』UK寄稿者による愛車レポート。日本でもGTIの50周年が盛り上がっているが、UKでも同様のようだ。1991年 VWゴルフMk2 GTIを愛するデイヴィッドがUKで行われたGTI50周年記念イベントに参加した。【画像】英国ビスタ―・ヘリテージで開催されたGTIの50周年記念イベント（写真3点）ゴルフGTIで出かける機会がやってきた！昨年、フォルクスワーゲンUK支社とGTIの50周年記念の計画について話す機会があり、ビスター・ヘリテージ