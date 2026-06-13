日本時間午前6時間前にSNS更新【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地で行われるホワイトソックス戦に臨む。この日のスタメンを外れた大谷翔平投手が、打順発表から数分後に自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンの最新ショットを公開した。いきなり飛び出してきた。ソファと思われる場所が映し出され、下から登場したのがデコピンだ。口には、日本酒のボトルを模