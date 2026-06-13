日本時間午前6時間前にSNS更新

【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）

ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地で行われるホワイトソックス戦に臨む。この日のスタメンを外れた大谷翔平投手が、打順発表から数分後に自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンの最新ショットを公開した。

いきなり飛び出してきた。ソファと思われる場所が映し出され、下から登場したのがデコピンだ。口には、日本酒のボトルを模したと見られるぬいぐるみを咥えており、勢いよくハムハムしている。しかし、直後にぬいぐるみをボトッと落とすと、切なそうな表情を浮かべていた。

大谷は前日11日（同12日）の敵地パイレーツ戦で13号を含む4打席4出塁の活躍を見せていたものの、7回の好機で途中交代していた。球団は「左膝の炎症」と発表。試合後、デーブ・ロバーツ監督はこの日のスタメンの可能性を示唆していたが、試合開始約3時間前に発表されたラインナップに大谷の名前はなかった。

ホワイトソックス3連戦初戦は佐々木朗希投手が先発する。（Full-Count編集部）