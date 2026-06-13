「うまくいってくれりゃいいけど……」お笑いタレントの有吉弘行が、米Googleが提言する感染症対策に言及した――。有吉弘行○「うまくいってくれりゃいいけど…」不安と期待米Googleは、感染症対策として、繁殖不能のオス蚊を大量に放ち、個体数を減らす実験の許可を申請。7日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、有吉は、“蚊で蚊を減らす”取り組みに、「すごそうだなと思うけど……。なんか自