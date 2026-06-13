中日Jr.を日本一に2度導いた湊川誠隆氏が語る…保護者との適切な関係性少年野球において、保護者との関係性に悩む指導者は多い。元中日選手で、ドラゴンズジュニアの監督として「NPBジュニアトーナメント」を2度制した湊川誠隆氏は、保護者と適切な関係を築くための明確な信念を持ち、指導に当たった。指導者も一人の人間である以上、保護者に対する感情が少なからず生まれることがある。しかし、大人の事情が選手に影響するこ