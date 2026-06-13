308ハイブリッドに限定のワゴン登場ステランティス・ジャパンは6月11日、Cセグメント・ステーションワゴン『プジョー308 SW GTハイブリッド』を80台限定で発売した。【画像】新時代の顔にフェイスリフトされたプジョー308シリーズ全22枚『プジョー308 SW GTハイブリッド』は、プジョーの最新デザイン言語を採用したフロントフェイスと、1.2Lガソリンターボエンジンに電動モーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載、滑ら